Ile Maurice: Malenn Oodiah veut «faire de la politique autrement»

interview

Alors que Beachcomber occupe l'actualité avec le projet des Salines à Rivière-Noire et le rachat controversé du «Reef» aux Seychelles, par le Dr Krishan Malhotra, Malenn Oodiah et la direction du groupe New Mauritius Hotels annoncent leur divorce. Dans pareil contexte, cela ne peut qu'engendrer toutes sortes de rumeurs. Le point avec le principal concerné.

Votre départ du groupe est-il lié à l'actualité ?

Non. Mon départ à la préretraite, annoncé aujourd'hui (NdlR : hier matin), a fait l'objet de discussions depuis plusieurs mois. Entre maintenant et le 1er janvier, je continuerai à assumer mes responsabilités comme Head of Corporate Communication. Je vais être consultant pour le groupe en 2019.

Votre projet de société va-t-il se traduire en un engagement politique avant ou après 2020 ?

«Projet de société» est une démarche citoyenne qui a commencé dans l'express le 1er mai 2017, avec un article-préambule, «Vert, humain et moderne». Régulièrement depuis, l'express a publié, en exclusivité, les problématiques, soit près d'une vingtaine jusqu'ici. Depuis le mois de juillet, le projet de société a pris une autre dimension, avec les forums-débats mensuels sur les ondes radio et une présence sur la Toile avec le site www.projetdesociete.org.

«Projet de société» ne s'inscrit pas dans la temporalité électorale du mo- ment. Les forums-débats iront jusqu'au mois d'août 2020, soit bien après les prochaines élections générales. L'an 2019 va être une année décisive pour le projet de société qui connaîtra de nouvelles déclinaisons. Il est difficile de prévoir comment il va évoluer. Il a certainement le potentiel pour contribuer dans le temps à faire la politique autre- ment, et qui porterait une démocratie citoyenne participative. Time will tell.

En tant que sociologue, quel regard jetez-vous sur le secteur privé maintenant que vous avez les coudées franches... .

Il est encore trop tôt pour moi de répondre à votre question. Il me faut un peu de recul. J'ai travaillé pendant près de trente ans dans le secteur privé, à Beachcomber, et j'ai eu l'opportunité de travailler comme consultant pour d'autres groupes du privé. Le terme «secteur privé» demande à être éclair- ci car, trop souvent, on le réduit aux conglomérats et grandes entreprises. En réalité, il englobe toutes les entreprises. J'ai, bien évidement, réfléchi sur le secteur privé - son importance, ses qualités, ses contradictions de même que ses dysfonctionnements. J'ai déjà commencé à en faire état dans certaines problématiques du projet de société.