Ile Maurice: MauBank - Quand Lalloo soutient Nagarajan

Dans sa lettre à la MauBank, en date du 1er octobre, annonçant sa démission du board pour des raisons familiales, Saïd Lalloo apporte carrément son soutien à l'ex-CEO Nagarajan et aux membres du conseil d'administration, pour le travail accompli sur la restructuration de cet établissement bancaire. Ce, depuis janvier 2016, suivant la fusion entre la Mauritius Post & Cooperative Bank et la National Commercial Bank (NCB), qui avait elle-même remplacé la Bramer Bank, pour donner naissance à la MauBank. Cette banque, selon Saïd Lalloo, est devenue aujourd'hui un «stable banking entity, with a cadre of Top qualified professionnals at Exco level» (NdlR : executive level).

