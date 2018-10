Ile Maurice: Achat d'hôtel aux Seychelles - Le deal NMH/Krishan Malhotra toujours «on»

Sensibiliser la population aux problèmes de santé mentale et faire la lumière sur les… Plus »

Le patron du groupe hôtelier rassure aussi sur ses investissements aux Seychelles. «Nous venons de lancer l'appel d'offres auprès de compagnies de construction Seychelloises pour le redéveloppement de Sainte-Anne Resort.» Un projet, au coût d'environ 70 millions d'euros (Rs 2,8 milliards), débutera en janvier 2019 et sera complété en août 2020. «Ce projet d'envergure sera l'un des plus grands chantiers réalisés aux Seychelles. Nous sommes heureux de nous être associé au Club Med qui sera le locataire et l'opérateur de ce nouveau resort cinq-étoiles.»

Au sujet de la vente du Reef, répondant à Wavel Ramkalawan, qui parle de soupçons d'irrégularités, Gilbert Espitalier-Noël fait ressortir que le groupe NMH a acheté l'établissement hôtelier en 2001, lequel, à cette date, n'était déjà plus en opération, dans le cadre du développement de l'île SteAnne. Cette transaction s'est faite en toute transparence avec les autorités seychel- loises. «Même si je n'étais pas chez NMH à cette époque, je ne suis au courant d'aucun élément qui pourrait, 18 ans après les faits, remettre en cause la régularité de la transaction.»

