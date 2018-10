Quelque 400 civils tués par les forces de sécurité et les séparatistes anglophones au… Plus »

Une tentative délibérée d'usurper l'identité de Transparency International ou de présenter sciemment des individus non affiliés comme employés de l'organisme de surveillance anti-corruption est tout à fait inacceptable. En ce moment critique pour la démocratie au Cameroun, Transparency International et Transparency International Cameroun exhorte toutes les parties en politique et les médias à agir de manière responsable et avec intégrité dans leurs communications autour de l'élection et de ses résultats.

