Angola: La suspension des vols sur la liaison Soyo / Cabinda inquiète des passagers

Adelina Miguel, également passagère, a défendu la conclusion rapide des travaux du terminal fluvial de Soyo et Cabinda dans le sens de trouver d'autres solutions en matière de transport de personnes et de marchandises entre les deux villes.

Le passager Lando Custódio, un responsable du secteur pétrolier, a dit qu'il était détenu à Soyo depuis plus de dix jours et n'avait pas pu se rendre à Cabinda pour profiter du temps libre aux côtés de sa famille.

Soyo — La suspension il y a deux semaines des vols des compagnies aériennes Sonair, Air-Jet et Air Taxi sur la ligne Soyo/Cabinda et vice-versa est une source de sérieuses contraintes dans la circulation des passagers et des marchandises entre les deux localités séparées par la mer.

