Angola: La police nationale saisit deux tonnes de câbles électriques à Cazenga

Cazenga — Au moins deux tonnes de câbles électriques à haute tension, qui devaient être envoyés en République de l'Inde ont été saisies dans le district de Hoji ya Henda, municipalité de Cazenga, à Luanda, au cours d'une opération menée par le commandement de la police nationale.

Parlant à la presse, durant le bilan de l'opération réalisée le week-end dernier, l'inspecteur- chef Rui Pedro, affecté au commandement de la division de Cazenga, a déclaré que ces câbles se trouvaient entre les mains du citoyen, Calilu Saleme, de la République Centrafricaine qui a été détenu en flagrant délit, à l'intérieur d'une cour.

Par ailleurs, au cours de la même semaine, 17 crimes de forum commun ont également été enregistrés et huit personnes ont été inculpées, pour entre autres délits, un homicide frustré, un viol, trois offenses corporelles, six vols qualifiés et un vol de moto dont l'l'auteur a été arrêté.

Sur les accidents de la route, l'inspecteur-chef, Rui Pedro, a dit que quatre accidents de la route, un de moins que la période précédente, avaient été enregistrés, trois renversements et une collision entre véhicules, faisant un mort, deux blessés et six amendes appliquées d'une valeur de 44 mille kwanzas.

Il a expliqué que le commandement de la police nationale de la division de Cazenga poursuivait avec des opérations de lutte contre le crime organisé visant à rétablir le sentiment de sécurité des résidents.

Cazenga, l'une des neuf municipalités de la province de Luanda, s'étend sur 41,2 kilomètres carrés et compte 862.351 habitants (recensement de 2014).