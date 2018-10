Angola: Le gouverneur de la BNA au Sommet de l'Afrique 2018

Luanda — Le Gouverneur de la Banque nationale d'Angola, José de Lima Massano, a participé au "Sommet Afrique 2018" tenu à Londres les 7 et 8 octobre, organisé par le journal Financial Times sous le thème "Africa Means Business".

Dans le volet consacré à l'Angola, José de Lima Massano a abordé les développements récents de l'économie nationale, en soulignant les progrès les plus importantes dans la mise en œuvre du programme de stabilisation macroéconomique, en mettant l'accent sur la politique monétaire et le taux de change ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement du système financier.

Le gouverneur de la BNA a mentionné l'adoption de règles de surveillance bancaire plus efficaces, annonçant la réévaluation de la qualité des actifs des banques commerciales, ce qui pourrait conduire à la consolidation des banques en raison de la nécessité de disposer de fonds propres suffisants.

Le président de la République gabonaise, le président de la République et le ministre des Finances du Ghana, le ministre de l'Administration publique de l'Afrique du Sud, le ministre des Affaires étrangères et du Commerce international du Zimbabwe, président de la Bank of America, Mo Ibrahim, fondateur de la Fondation Mo Ibrahim et Tony Blair, ancien Premier ministre de la Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont pris part du sommet d'affaires.