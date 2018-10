Maroc: M'hamed Fakhir - C'est le pire commencement d'une saison de toute ma carrière

Après les déceptions des premières journées, "nous sommes dos au mur et nous n'avons pas d'autre choix que la victoire", a souligné lundi à Salé, l'entraîneur de l'AS FAR M'hamed Fakhir, notant que les quatre prochains matchs seront d'une importance capitale pour retrouver la confiance qui a souvent fait la force de l'équipe militaire.

Lors d'une conférence de presse au Centre national de football, M'hamed Fakhir a affirmé qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur et qu'ils doivent coûte que coûte trouver les solutions nécessaires pour se relancer et aller de l'avant dans le championnat.

"On est conscient de ce qui nous attend. Nous allons nous déplacer chez le Youssoufia de Berrechid et le Raja de Casablanca, recevoir l'Olympique de Khouribga, avant d'aller jouer sur la pelouse de la Renaissance de Berkane", a dit Fakhir, précisant que cela incite toutes les composantes de l'équipe à s'appliquer au maximum pour regagner le maximum de confiance.

Répondant à une question au sujet de "ce qui manque" à cette équipe de l'AS FAR en ce début de saison, le technicien national a été aussi bien clair que tranchant.

"Les résultats", a-t-il dit une bonne fois pour toutes.

"Notre entame de la saison était vraiment décevante et loin des attentes de +tout le monde+", a déploré si M'hamed, ajoutant que le fait de gagner un seul des trois premiers matchs de la saison en Botola D1 et la piteuse élimination de la Coupe du Trône, ne sont pas dignes de l'AS FAR.

"C'est le pire commencement d'une saison de toute ma carrière", a-t-il regretté.

S'attardant sur les causes de cette situation, Fakhir a tenu à mettre les choses au clair. "L'élimination de la Coupe du Trône avait un impact très négatif sur la psychologie des joueurs", a-t-il fait savoir.

"Juste après le tirage au sort, tout le monde s'est montré très optimiste quant à nos chances d'aller le plus loin possible dans cette compétition », a-t-il explicité, notant que les conséquences de cette "surprenante" et "malheureuse" élimination se sont immédiatement fait sentir lors des matches suivants :

L'AS FAR occupe actuellement la 11-ème position avec un total de 3 points, obtenus après une seule victoire face au Chabab Rif Al Hoceima (4-1) et deux défaites face au Difaâ d'El Jadida (0-1) et le Hassania d'Agadir (0-1).

En Coupe du Trône, les Militaires ont été éliminés dès les 1/16è de finale, suite à leur défaite face à l'Ittihad de Khémisset (D2) par 1 but à 0.

Forfait de Ziyech et Hafidi Dari convoqué

Les internationaux marocains Hakim Ziyech et Abdelilah Hafidi, blessés, ne disputeront pas la double confrontation entre les sélections marocaine et comorienne comptant pour les 3ème et 4ème journées des éliminatoires (groupe B) de la CAN 2019.

S'agissant de Ziyech, le médecin de l'équipe nationale, Abderazak Hifti, a reçu lundi dernier un compte rendu médical du club néerlandais d'Ajax Amsterdam, où évolue le joueur, faisant état d'une lésion des ischio- jambiers. Le diagnostic médical précise que cette blessure, qui n'est pas très grave, nécessite dix jours de repos et privera ainsi Hakim du stage de l'EN.

Pour ce qui est du cas de Hafidi, les examens médicaux effectués ont démontré que le joueur souffre d'une lésion du quadriceps et manquera ainsi les deux matchs contre les Comores.

D'autre part, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Hervé Renard, a convoqué le joueur du Wydad Athletic Club, Achraf Dari, au stage de préparation de la sélection nationale.