Burkina Faso: Journée mondiale des postes - Les meilleurs élèves épistolaires récompensés

La Société nationale des postes (SONAPOST) a célébré la Journée mondiale des postes (JMP), le mardi 9 octobre 2018 à Ouagadougou. La cérémonie a été marquée par diverses activités notamment la remise de lots aux lauréats du concours national d'écriture de lettres.

«La poste : livrer du bien au monde entier». C'est sous cette thématique que les travailleurs de la Société nationale des postes (SONAPOST) ont célébré la Journée mondiale des postes (JMP).

Pour la circonstance, c'est l'enceinte du siège de la société à Ouagadougou, qui a servi de cadre à la fête, le mardi 9 octobre 2018 à Ouagadougou. Pour annoncer les couleurs, les agents de la SONAPOST ont dès 7 heures, procédé à la montée des couleurs avec l'hymne national, le Ditanyè.

Puis, s'en est suivie la déclaration du Directeur général (DG) du bureau international de l'Union des postes universelles (UPU), Bishar Hussein, lue par le DG de la SONAPOST, Nabi Issa Coulibaly. Bishar Hussein a rappelé que les particuliers et les entreprises se rendent dans plus de 60 000 bureaux de poste dans le monde, pour envoyer des lettres et des colis et transférer de l'argent.

Mais également a-t-il poursuivi, pour effectuer des transactions financières et s'adonner à la philatélie, même dans certains des endroits les plus reculés de la planète.

«A l'heure du numérique, la poste s'est positionnée comme un acteur majeur du commerce électronique mondial. Son approche axée sur un réseau mondial unique fait de la poste, un partenaire de distribution évident pour les entreprises qui vendent leurs produits en ligne. Les clients choisissent de faire affaire avec la poste en raison de sa réputation, de sa fiabilité et de son coût abordable», a-t-il fait remarquer.

Ainsi, le DG de l'UPU a invité les clients à faire confiance à la poste à travers les prestations de service qu'elle fournit. En marge de cette célébration, la SONAPOST a récompensé les lauréats au concours national d'écriture de lettre qu'elle a organisé.

Plus de 3 000 élèves des lycées et collèges ont pris part à la compétition où il fallait adresser une lettre au DG sur le thème : «Incivisme des jeunes au Burkina Faso : causes, conséquences et solutions». A l'issue de la délibération, le jury a désigné les dix meilleurs élèves.

Chahida Ouédraogo 15 ans, élève en classe de 4e au lycée de l'Alliance chrétienne de Ouagadougou, a été déclarée lauréate du concours avec la note de 19/20. Elle a reçu une moto, une attestation de participation, un compte d'épargne de 20 000 F CFA, des ouvrages littéraires et bien d'autres lots.

Elle est suivie de Jocelyne Yelkouni, élève au lycée privé Betesta de Ouagadougou et de Alphonse Sawadogo du collège St Joseph Moukassa de Koudougou (lire encadré). Des prix spéciaux ont également été décernés aux plus jeunes participants. Il s'agit de Diane Nignan du lycée Immaculée

Conception de Ouagadougou et de Rouamba Jérémie du complexe scolaire Sainte-Famille de Ouagadougou, tous deux âgés de 12 ans. L'ensemble des lauréats et les invités de la cérémonie ont eu droit à une visite des stands d'exposition philatélique et du Centre national du tri (CNT).