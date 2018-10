Maroc: Les Amis d'Antoine de Saint-Exupéry célèbrent "Le Petit Prince" à Mhamid El Ghizlane

Le festival sera l'occasion pour refaire la rencontre de l'auteur de beaux ouvrages, mais aussi des plus humanistes de la littérature française (Fenêtre)

L'écrivain français Antoine de Saint-Exupéry et ses différents ouvrages littéraires retiendront l'attention en ce mois d'octobre au Maroc. Un vibrant hommage lui sera rendu, en effet, par les organisateurs du Festival international de Taragalte qui aura lieu du 26 au 28 octobre courant à Mhamid El Ghizlane, province de Zagora, sous le thème : «Sahara, une terre fertile».

Espace aride, aux dunes de sable à perte de vue et aux oasis verdoyantes, M'Hamid El Ghizlane ou «Plaines des gazelles», en langue française, incite constamment à la contemplation et avec cet hommage à l'un des passionnés du désert, ce festival ne fera que rayonner davantage.

L'écrivain, aviateur, poète et journaliste français aimait tant voyager et chérissait le désert et le considérait comme une source d'inspiration et d'imagination. Le beau bivouac "Petit prince" abritera toutes les festivités relatives à cet événement artistique et littéraire.

L'occasion sera ainsi appropriée pour refaire la rencontre de l'auteur de beaux ouvrages, mais aussi des plus humanistes de la littérature française, en l'occurrence «Le petit prince», paru il y a 75 ans. Cette manifestation sera rehaussée par la présence notamment de Thierry Spas, membre de l'Association «Les Amis de Saint-Exupéry», étant l'un des spécialistes des œuvres de Saint-Exupéry.

Selon les organisateurs, et outre les témoignages prévus lors de cette célébration, le programme comprend également la projection d'un documentaire sur Antoine de Saint-Exupéry intitulé «Un pont sur le Sahara» suivi d'un débat.

Né en 1900 à Lyon, Antoine de Saint-Exupéry a obtenu son baccalauréat en 1917. Après avoir échoué au concours de l'Ecole navale, il devient nonobstant pilote durant son service militaire en 1922, et a été engagé en 1926 par la compagnie Latécoère (future Aéropostale). Il transporte le courrier de Toulouse au Sénégal puis rejoint l'Amérique du Sud en 1929.

Parallèlement, il devient écrivain. Il publie, en s'inspirant de ses expériences d'aviateur, ses premiers romans : «Courrier sud» en 1929 et surtout «Vol de nuit» en 1931, qui connaît un grand succès.

A partir de 1932, Saint-Exupéry se consacre au journalisme et réalise d'importants reportages au Vietnam en 1934, à Moscou en 1935, en Espagne en 1936, qui nourriront sa réflexion sur les valeurs humanistes : «Terre des hommes», publié en 1939, reçoit, en effet, le Grand prix du roman de l'Académie française.

Il disparaît en mer avec son avion lors d'une mission en 1944. Son avion a été retrouvé et identifié le 3 septembre 2003 au large de Marseille.

Le Petit Prince, écrit à New York pendant la guerre, est publié avec ses propres aquarelles en 1943 à New York et en 1946 chez Gallimard, en France. Ce conte plein de charme et d'humanité devient très vite un immense succès mondial.