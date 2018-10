Maroc: L'Orchestre philharmonique du pays enchante le public casablancais avec un concert inédit

L'Orchestre philharmonique du Maroc (OPM) a enchanté, lundi soir, les mélomanes casablancais par un concert inédit placé sous le thème "Les religions à l'unisson", à l'église "Notre Dame" de la métropole, à l'occasion de la soirée d'ouverture de sa nouvelle saison musicale.

Dans une salle archi-comble, l'OPM, sous la baguette du chef d'orchestre marocain Mehdi Lougraïda a donné un récital magistral d'entente et de compréhension entre les cultures, les peuples et les religions en choisissant comme complices le violoncelliste français Jérôme Pernoo et la violoniste franco-roumaine Sarah Nemtanu, représentant à eux trois les grandes religions monothéistes. Cette soirée de haute facture a été prolongée par l'interprétation de chefs-d'œuvre des plus belles mélodies classiques des compositeurs Johannes Brahms avec "Double concerto pour violon et violoncelle" et Robert Schumann avec "Ouverture de Manfred" et "Symphonie n°3 en mi bémol majeur, dite "Rhénane".

Les chefs-d'œuvre se sont enchaînés pour le bonheur du public, qui a pu admirer ce concert symphonique marquant le lancement de la saison sous le signe fort de l'écoute et du partage.

Dans une déclaration à la MAP, M.Lougraïda a affirmé que ce concert initié au Maroc sous ce thème humaniste permettra de nourrir le dialogue entre les différents cultures et religions et de mettre la musique au service du vivre ensemble. "La puissance de la musique et des partitions est en mesure de fédérer les trois religions monothéistes autour des valeurs universelles communes que sont la paix, la tolérance et le respect", a affirmé ce Franco-Marocain qui dirige pour la première fois de l'histoire de l'OPM, la série de concerts d'ouverture de la saison.

Pour la 3ème année consécutive, les concerts d'ouverture de la saison de l'OPM ont pour thème « Les religions à l'unisson ». L'OPM se produira également au Théâtre national Mohammed V à Rabat (11 octobre) et à l'hôtel "Royal Atlas" d'Agadir (octobre). A l'initiative de Farid Bensaïd, son président fondateur, l'Orchestre philharmonique du Maroc est composé de 84 musiciens professionnels. A chaque saison, il donne une quarantaine de concerts, offrant ainsi à son public une grande variété de programmes sur trois siècles de musique.

L'Orchestre philharmonique du Maroc (OPM) est une association à but non lucratif, devenue une référence en matière de musique classique au Maroc par la production de plus de 330 concerts.