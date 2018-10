Tunisie: Erevan - Participation tunisienne au sommet de l'OIF en prélude à 2020

Tunis — - La Tunisie est fortement présente en prélude au sommet des Chefs d'Etat qui se tient dans la capitale arménienne Erevan les 11 et 12 octobre avec une délégation de très haut niveau qui permettra à la Tunisie de prendre le flambeau pour abriter le sommet de l'OIF en 2020.

Le 35ème Conseil permanent de la Francophonie (CPF) s'est tenu le 7 octobre avec participation du représentant personnel du président Béji Caïd Essebsi auprès de l'OIF, Férid Memmich.

Sont aussi présents l'ambassadeur de Tunisie à l'UNESCO Ghazi Ghraïri, et le Secrétaire d'Etat chargé de la diplomatie économique au ministère des affaires étrangères (MAE) Hatem Ferjani, qui prend part au Sommet des MAE francophones les 8 et 9 octobre.

Le ministre des affaires étrangères Khemaies Jhinaoui, accompagnera le président de la République au sommet des Chefs d'Etat les 11 et 12 octobre indique une source autorisée à l'agence TAP.

Erevan abritera aussi un forum économique les 9 et 10 octobre courant, avec deux représentants par pays, sachant que les ministres francophones du numériques se réuniront le 10 octobre a, par ailleurs, déclaré Memmich à l'agence TAP.

Ce 17ème sommet, qui verra la participation de plus d'une trentaine de Chefs d'Etat les 11 et 12 octobre, comporte deux rendez-vous clés, la passation du flambeau à la Tunisie pour abriter le sommet de l'OIF en 2020 qui coïncide avec la célébration du 50ème anniversaire de la francophonie fondée par le président Habib Bourguiba, ses homologues sénégalais Sédar Senghor et nigérien, Hamani Diori, ainsi que le Prince Norodom Sihanouk du Cambodge.

L'autre volet et non des moindres est l'élection de la Secrétaire Générale (SG) de l'OIF ou la réélection de Michaëlle Jean, actuelle SG canadienne qui brigue un second mandat face à la cheffe de la diplomatie rawandaise Louise Mushikiwabo qui a sillonnée de nombreux pays membres pour récolter des voix pour son accession à ce poste clé.

Pour briguer ce titre, Mushikiwabo est soutenue par l'Union Africaine (UA) ainsi que la France, le président français François Macron appuyant la candidate rwandaise depuis 23 mai dernier.

Les dés seront jetés pour choisir, lors de ce sommet, qui sera à la tête de l'OIF pour un mandat de 4 ans, une organisation qui réunit 84 Etats et gouvernements membres, 125 millions d'apprenants du/en français qui constitue la 5ème langue la plus parlée dans le monde, la 3ème langue des affaires et la 4ème langue d'Internet.