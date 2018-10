Algérie: Détruire la sardine pour spéculer sur son prix est "immoral"

Pour rappel, le directeur général de l'Entreprise de gestion des ports et abris-pêche de la wilaya de Mostaganem, L'ghouthi Madani avait révélé dimanche dernier, dans une déclaration à l'APS, que la destruction des invendus de la journée de samedi s'est faite de façon légale et suivant les procédures en vigueur.

Jeter à la mer des quantités de sardines pour maintenir un prix de vente élevé est une pratique "immorale déplorable", a soutenu M. Hammouche dans une déclaration à l'APS, en marge de l'ouverture de l'année pédagogique de la formation en pêche et aquaculture à Cherchel, estimant néanmoins qu'il s'agit d'une pratique "isolée" et donc, non représentative de la déontologie des professionnels de ce secteur.

Tipasa — Détruire la sardine pour spéculer sur son prix est une pratique "immorale", a estimé mardi à Tipasa, le directeur général de la pêche et de l'aquaculture auprès du ministère de l'Agriculture et de la Pêche, Taha Hammouche.

