Algérie: Tébessa - 3ème caravane médicale pour bénéficier d'examens spécialisés

- Des centaines de personnes dont des malades ont convergé mardi vers l'hôpital Bendjedda Mhania de Tébessa en vue de bénéficier de consultations spécialisées offertes par des praticiens de la 3ème caravane médicale, organisée du 7 au 31 octobre dans la wilaya.

Les patients ont afflué à la clinique mobile dès les premières heures de la matinée pour être examinés par des médecins spécialistes en ophtalmologie, cardiologie ou encore en médecine générale provenant de centres hospitaliers universitaires (CHU) de diverses wilayas.

Organisée par le secteur local de la santé, en coordination avec plusieurs organisations, sous le slogan "La route de la prévention", cette caravane sillonnera huit communes de cette wilaya frontalière, à savoir Ferkane, Ogla Malha, Tlidjene, Bedjene, Ouenza, Boukhadra, Ain Zerga et Tébessa, et proposera des analyses et des consultations gratuites aux malades, notamment la détection précoce de maladies potentielles chez les personnes âgées de plus de 35 ans, a indiqué la directrice de la santé par intérim, Djemâa Djebari.

La même responsable a souligné que l'action de cette 3ème caravane médicale à Tébessa permettra de fournir des soins gratuits aux patients et de suivre leur état de santé, en particulier dans les communes qui enregistrent un déficit en matière d'installations et d'équipements de santé.

Selon les premières statistiques, pas moins de 500 patients ont été examinés et diagnostiqués dans différentes spécialités depuis le début de cette activité médicale entamée dimanche avec la participation d'une centaine de médecins spécialistes et de maîtres assistants de plusieurs CHU et hôpitaux.

Les deux cliniques médicales mobiles sillonneront huit communes pour assurer une assistance médicale aux patients de ces régions et de leur fournir les soins préalables.

De plus, des journées d'étude et de formation au profit du corps médical et paramédical seront également organisées en marge de cet événement, dans plusieurs spécialités présentées par les praticiens spécialistes présents.

Media

APS