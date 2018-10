Algérie/Bénin: Eliminatoires de la CAN / Algérie-Bénin - le manque de préparation, la hantise de Belmadi

"J'espère voir plus de fluidité dans le jeu face au Bénin, ainsi qu'une plus grande volonté d'aller vers l'avant, pour marquer les buts qui nous permettront de gagner ce match", a-t-il encore souhaité.

Un chamboulement de l'effectif qui, généralement, influe négativement sur le rendement de l'équipe, car les titulaires sont considérés comme étant d'un niveau supérieur à celui des remplaçants. Mais d'après Belmadi, "cela est valable uniquement en club, et non pas en sélection".

"Les deux matchs se dérouleront à seulement quatre jours d'intervalle. Si on inclut le déplacement et le temps de repos, il ne reste plus grand chose. Donc, l'idéal serait de faire tourner l'effectif, en alignant des joueurs bien frais pour présenter une équipe compétitive", qui, selon lui, pourra prétendre à la réussite d'un bon résultat.

- L'entraîneur de la sélection algérienne de football, Djamel Belmadi, a indiqué mardi à Alger que le manque de temps pour se préparer représente sa "principale préoccupation" à la veille de la double confrontation contre le Bénin, les 12 et 16 octobre pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN-2019).

