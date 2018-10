Ile Maurice: Un retraité battu régulièrement par son fils

Un homme de 62 ans raconte que son épouse et lui souffrent le martyre depuis que leur fils de 27 ans est tombé dans l'alcool. Ces habitants de Roche-Bois sont souvent victimes de violence physique de sa part, explique le père désespéré qui a dû recourir à un protection order contre son propre fils pour sa sécurité.

Un des derniers épisodes de violence de ce fils à l'égard de son père est survenu le dimanche 30 septembre. Le jeune homme l'a frappé, le blessant à la main et au visage. Après que le sexagénaire a recherché l'aide de la police, des policiers du poste d'Abercrombie ont arrêté le fils.

Couteau de cuisine

Le retraité raconte qu'il a été menacé à l'aide d'un couteau de cuisine devant le regard impuissant de son épouse. «Ce dimanche, il buvait en compagnie d'amis devant la boutique quand il a commencé à m'insulter car il était sous l'effet de l'alcool. Retournant à l'intérieur de la maison, il s'est mis à me frapper au visage et a sorti un couteau de cuisine pour me faire peur.»

Dégâts matériels

Le père souligne que son fils a tout cassé dans la maison et tout jeté par terre. «J'ai dû courir pour aller chercher de l'aide au poste de police en quittant sa mère entre ses mains. Quand les policiers se sont rendus sur les lieux, il a été embarqué au poste de police car j'avais un protection order contre lui.»

Son épouse et lui sont régulièrement la cible de leur fils. «Nous in subir are li et nous in fatiguer. Noune rentre dans l'age. Nepli capave ranne lappel are sa qualité zenfant là. Depi li petit li pas per ni mama ni papa car li faire tout par so la tete. Line grandi sans ene respect pou nous, nous bien chagrin lin vine kumsa.»