Ile Maurice: Un skipper français plaide non coupable d'homicide involontaire

«On n'a toujours pas reçu les enregistrements des caméras de surveillance sur l'Old Moka Road entre 10 h 25 et 10 h 40 et on avait, depuis le 18 février 2016, demandé le Diary Book Entry au poste de police de Pailles, mais en vain.» Propos de Me Gavin Glover, Senior Counsel, assisté de Me Ludovic Balancy, au magistrat Pranay Sewpal de la cour intermédiaire, le lundi 8 octobre, et cela, dans le cadre d'un procès intenté à son client, Nicolas Robert Etienne Falkou. Ce dernier plaide non coupable.

Trois accusations

Ce skipper français, âgé de 28 ans, fait l'objet de trois charges formelles. Il est accusé d'avoir causé un homicide involontaire sur la personne de Roopsingh Gunowa à la rue Montebello à Pailles le 24 novembre 2015. Il se trouvait à bord de sa Land Rover lorsque l'accident s'est produit.

Nicolas Robert Etienne Falkou est également accusé d'avoir omis de rapporter l'accident au poste de police le plus proche au bout de quatre heures. La police l'accuse en outre de n'avoir pas fourni d'assistance à une personne en danger ni d'avoir emmené la victime à l'hôpital for des soins.

Le procès sera pris sur le fond le 5 décembre. La poursuite était représentée par Me Denis Mootoo.