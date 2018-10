Ile Maurice: Rivière-des-Créoles - Dix personnes débarquent chez lui et lui prennent sa petite amie

Sensibiliser la population aux problèmes de santé mentale et faire la lumière sur les… Plus »

Quelques-uns de ces individus ont pu s'introduire dans la maison et auraient menacé le jeune homme avec un fusil. «Ils ont pu prendre ma copine et l'ont traînée jusqu'à une voiture. Je les ai entendus dire qu'ils comptaient sectionner ma main pour me donner une leçon», confie Ashvin Moulah.

Ces dix individus auraient commencé par menacer la famille Moulah. «Zot ti pe dir ouvert la porte, la police sa. Mais vu leur accoutrement, c'était sûr qu'ils nous voulaient du mal. Et en plus ils étaient armés. J'ai pu reconnaître le père de ma copine», témoigne Ashvin Moulah.

Les Moulah ont eu la peur de leur vie. Une dizaine d'individus ont débarqué chez cette famille de Madoo Lane, Rivière-des-Créoles, le dimanche 7 octobre aux alentours de 23 heures. Huit d'entre eux étaient masqués et quelques-uns étaient armés de sabres et de revolvers. Ils ont fait du désordre avant de repartir avec la petite amie du benjamin de la famille. Une plainte a été déposée au poste de police de Mahébourg.

