Burkina Faso: Un péril djihadiste qui traverse le pays?

Interpellé sur les propos de la ministre française des armées, Florence Parly qui annonce des opérations imminentes du G5 Sahel alors que les autorités africaines concernées n'ont fait aucune déclaration à ce sujet, l'expert suggère que le plus important d'abord devrait être la victoire sur les terroristes et pas les critiques contre les partenaires.

D'après Ahmedou Ould Abdallah, Directeur du centre de stratégie et de sécurité pour le Sahel et le Sahara, la France a une capacité de collecte d'informations qui n'existe pas dans les armées africaines. Selon lui, les djihadistes auraient pour plan de prendre possession de territoires allant jusqu'à la côte atlantique, au Golfe de Guinée.

L'armée burkinabè mène des opérations dites de nettoyage dans la forêt de Pama dans l'extrême nord-est du pays. Or, face au manque d'informations, les Burkinabè s'interrogent sur les objectifs réels et les cibles de ces opérations.

