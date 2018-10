Congo-Kinshasa: Après Kampala, cap vers Bruxelles - Enjeux électoraux - Félix Tshisekedi en campagne diplomatique

Si au Congo-Kinshasa, il faudra attendre le 22 novembre 2018 pour que la centrale électorale donne le go de la campagne électorale, l'homme est, en ce moment, en pleine campagne diplomatique-politique. Fils biologique et politique de son père dont le corps se trouve toujours à Bruxelles sans obsèques, Félix Tshisekedi par cette manœuvre, selon certains observateurs, voudrait à l'ère du choix d'un candidat commun de l'Opposition prouver son envergure d'homme d'Etat. C'est une évidence d'ailleurs, lui qui a rencontré Yoweri Kaguta Museveni avant-hier à Kampala et devrait se retrouver en route pour Bruxelles avant de mettre le cap pour le pays de Trump, ne peut y aller pour trouver des voix car, seuls les congolais pourront le lui donner le 23 décembre.

