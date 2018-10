Cote d'Ivoire: Élections générales et locales - Les armes lourdes de la Cei contre la fraude

Et obtenir d'elles, une plus grande adhésion de leur part au processus. Encore, purgé des mouvements ex-rebelles, la Cei actuelle n'est pas moins le fruit d'un consensus laborieusement obtenu sous l'arbitrage de l'Ong américaine, le National démocratique Institute (Ndi). Que deux des quatre vice-présidents de la Cei soient issus de l'opposition, montre à quel point la règle de l'équilibre a prévalu à la base.

D'ailleurs, l'on estime dans les couloirs de la Cei, que si le chef d'Etat Alassane Ouattara a, le 6 Août dernier, promis la recomposition de la Cei dans la perspective de la présidentielle de 2020, c'est moins pour mettre en cause l'administration électorale elle-même, que pour contenter et rassurer les sensibilités politiques.

Les représentants du Pdci, dans ces conditions, seront, on le devine, plus regardants vis-à-vis de leurs ex-alliés du Rhdp. Les yeux des représentants du vieux parti amplifieront, a priori, le regard de l'opposition dans chaque bureau de vote.

Autonome, la Cei locale consacre l'équilibre des sensibilités et garantit la transparence des opérations électorales, à travers sa composition et son fonctionnement.

« Tout candidat ou candidat tête de liste, a libre accès à tous les bureaux de vote. Il a le droit par lui-même, par l'un des candidats de la liste ou par l'un de ses délégués, de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans les locaux où s'effectuent ces opérations, et d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant soit après la proclamation des résultats du scrutin », dispose, à cet effet, l'article 38 de la loi 2000-514 du 1er aout 2000 portant code électoral.

Plus qu'un slogan, le propos s'est imposé comme un postulat. Depuis 2014, l'actuelle commission est à son cinquième exercice électoral, après la présidentielle de 2015, le referendum et les législatives de 2016, puis les sénatoriales de 2018.

Le mérite à qui ? Le mérite à des citoyens, hommes et femmes, issus de la classe moyenne, qui sont dans la proximité avec les populations, qui sont à leurs côtés lors des funérailles, des baptêmes et des mariages, contribuent sur fonds propres, à la construction de salles de classes, de dispensaires, de chapelles, aident ces populations à se doter de fontaines, voire de châteaux d'eau...

Sur les 699 listes en lice pour les régionales et les 88 équipes en course pour les municipales couplées du 13 octobre, plus de la moitié des prétendants sont issus de cette nouvelle armée montante de soldats sans bannière.

