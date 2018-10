Burkina Faso: 4e anniversaire Insurrection populaire - Le MBDHP annonce

Nous comptons défendre et approfondir les acquis de l'Insurrection populaire d'octobre 2014 et de la résistance victorieuse au putsch de l'ex-RSP de septembre 2015 », a ajouté le président du MBDHP.

« Nous entendons aussi combattre la criminalisation et la répression des luttes populaires des syndicats de travailleurs, des organisations paysannes et de la jeunesse.

La crise du logement ne sera pas non plus en reste, a fait savoir Chrysogone Zougmoré. « Nous allons exiger la justice dans les opérations de lotissement scandaleux passées et réclamer des logements décents et à la portée des couches populaires ».

Les attaques terroristes étant récurrentes ces derniers jours, il sera, au cours de la marche, exigé des autorités la prise de mesures urgentes et efficaces pour préserver la vie des soldats au front et assurer l'effectivité du droit à la sécurité sur l'ensemble du territoire national.

L'appel à la mobilisation a été fait au siège du MBDHP le 8 octobre dernier par son président, Chrysogone Zougmoré, en ces termes : « Nous appelons à une mobilisation générale et à un resserrement des rangs. Nous invitons les populations du Kadiogo et environnants à participer massivement à la marche du 31 octobre. »

Face à la persistance de l'impunité, de l'insécurité et à la remise en cause des acquis de l'Insurrection populaire, poursuivons la lutte pour un véritable changement en faveur du peuple ».

Dans trois semaines, le Burkina Faso commémorera les chaudes journées des 30 et 31 octobre 2014. Pour ce 4e anniversaire, le Mouvement burkinabè des droits de l'homme et des peuples (MBDHP) compte organiser une marche suivie d'un meeting le mercredi 31 octobre à la place de la Nation à partir de 9h sur le thème «

A l'occasion du 4e anniversaire de l'Insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, le Mouvement burkinabè des droits de l'homme et des peuples (MBDHP) tiendra une marche-meeting le 31 de ce mois à la place de la Nation. Le MBDHP, au cours de la conférence de presse qu'il a donnée le mardi 9 octobre 2018, a invité les populations à sortir massivement à cette occasion.

