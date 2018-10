Burkina Faso: Question au pédiatre - Que faire quand un enfant ne veut pas manger ?

Il n'est pas conseillé de forcer un enfant, de quelque façon que ce soit (menaces, flatteries) à manger car, il risque de développer une mauvaise relation avec la nourriture. Il mangera trop pour vous faire plaisir et obtenir votre affection, ou il refusera de manger s'il éprouve trop de pression ou se sent dévalorisé.

Le mieux donc, c'est de vérifier si le poids et la taille de votre « champion » correspondent à son âge, et ça, le pédiatre pourra vous le dire.

Non, les enfants ne peuvent pas se développer de la même manière, d'autant plus qu'ils n'ont pas les mêmes parents. Et chaque enfant a des besoins propres à son métabolisme, sa taille et son poids.

La première erreur des parents, c'est de chercher à comparer leur petit à un autre de son âge, tenant des propos du genre : mon fils et un tel ont le même âge, pourtant l'autre est plus en forme.

