Ile Maurice: Affrontement Tuyau-Rujub - Qui aura le dernier mot ?

C'est un bras de fer qui risque de faire du dégât aux Casernes centrales. L'Inspecteur Assaad Rujub, cité dans le rapport de la commission Lam Shang Leen en raison de son enrichissement inexpliqué, a déclaré la guerre à l'assistant surintendant de police (ASP) Hector Tuyau.

Après avoir bafouillé qu'il a hérité de la fortune de ses voisins devant Paul Lam Shang Leen, celui qui a arrêté Derek Jean-Jacques, dit Gro Derek s'en prend à présent au principal enquêteur de la commission dans un affidavit juré en Cour suprême vendredi dernier.

Dans une déclaration lourde de sens à l'express hier soir, mardi 9 octobre, l'ASP Hector Tuyau dit se sentir «étranger de mes confrères aux Casernes». Et d'ajouter que les paragraphes présentés par l'inspecteur Assaad Rujub ne sont que «des mensonges.» L'ancien chargé des enquêtes de la commission Lam Shang Leen a porté plainte au Central Criminal Investigation Department (CCID) hier, contre son collègue.

L'ASP Hector Tuyau accuse l'inspecteur Assaad Rujub de «coup bas» pour avoir juré un faux document devant l'instance judiciaire. «Quand un soi-disant collègue agit de la sorte pour sauver sa peau, ce n'est plus un collègue pour moi, a-t-il déclaré. C'est un suspect comme un autre. J'ai donné tous les éléments et faits au CCID. Ce sera facile d'établir la vérité.»

«Terni son image»

De quelle vérité parle-t-il ? Neuf paragraphes de l'affidavit de l'inspecteur Assaad Rujub le ciblent directement. La démarche du quadragénaire fait partie de sa demande d'une révision judiciaire des conclusions portant sur lui dans le rapport de la commission d'enquête sur la drogue.

L'inspecteur Assaad Rujub accuse la commission d'avoir «terni son image» en se basant sur des allégations faites par Ally Lazer devant l'instance. Dans la foulée, il exprime son incompréhension devant le fait que l'ASP Hector Tuyau n'ait pas été inquiété malgré sa «participation» le jour de l'arrestation de Gro Derek.

Ce dernier avait été arrêté le 27 juillet 2012 pour trafic d'héroïne à son domicile à Richelieu à la suite des révélations faites par le chauffeur de taxi Ashish Dayal pendant des interrogatoires conduits par l'inspecteur Rujub. Ce dernier et les membres de son équipe de l'ADSU ont, par la suite, été accusés par la commission Lam Shang Leen d'avoir volé de l'argent et de la drogue ce jour-là.

Or, l'inspecteur Rujub déplore l'incapacité des membres de la commission de demander à l'ASP Tuyau de démissionner après qu'il y a eu des allégations de vol le jour de l'arrestation de Gro Derek. Ce dernier réfute le fait qu'il y ait eu un quelconque vol et rappelle la présence de l'ASP, alors responsable à l'ADSU.

«Une commission juste et indépendante aurait demandé à l'ASP Tuyau de démissionner de l'équipe car il était présent en tant que haut responsable le jour où il y avait la fouille menant à l'arrestation de Gro Derek. C'est injuste et biaisé», s'insurge l'inspecteur Rujub dans son affidavit. Mais l'ASP Hector Tuyau balaie d'un revers de main les propos de son collègue. Il se dit surpris que l'inspecteur ait fait des allégations «fausses et malveillantes dans l'unique but d'induire la Cour suprême en erreur». Pour lui, l'inspecteur Rujub a commis un «acte criminel en jurant un faux affidavit».

L'express a sollicité l'inspecteur Rujub pour une réaction. Il dit avoir pris connaissance de la plainte de son collègue mais réitère tout ce qu'il a rédigé dans son affidavit. «Je maintiens tout ce que j'ai dit.» Il n'a pas souhaité en dire davantage. Sa demande de révision judiciaire sera appelée devant le chef juge le 5 novembre.

L'Inspecteur Rujub, l'homme de l'année 2012 de «L'express»

C'est en 2012 que l'inspecteur Assaad Rujub est propulsé sous les feux des projecteurs. Il détient alors les rênes de la brigade antidrogue de Plaine-Verte. Il est à la tête de l'équipe qui a mené à l'arrestation d'Ashish Dayal en juillet 2012. S'en suivront une série d'autres arrestations, dont celle très médiatisée de Gro Derek.

Les éloges à l'égard du jeune inspecteur fusent et comme consécration, il est couronné l'homme de l'année 2012 de «l'express». Mais en novembre 2016, la présence de l'inspecteur lors d'un mariage de la fille d'un présumé trafiquant de drogue suscite l'indignation auprès de ses pairs. Il est alors «écarté» de l'ADSU. En juin 2017, il est convoqué par Paul Lam Shang Leen et ses deux assesseurs où il est accusé d'avoir volé de l'argent et de la drogue. L'inspecteur Rujub a toujours clamé son innocence.