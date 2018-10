Ile Maurice: Construction illégale - Des amendes entre Rs 100 000 et Rs 500 000

Soyez sur vos gardes. Si vous construisez illégalement, vous risquez de le payer très cher. Les amendements à la Local Government Act entrent en vigueur ce mercredi 10 octobre. Désormais, les amendes oscillent entre Rs 100 000 et Rs 500 000.

Cependant, aussitôt que la loi prend effet, ceux ayant commencé des travaux sans le permis nécessaire bénéficieront d'un délai pour obtenir le Building and Land Use Permit. Mais ils devront cesser les travaux aussitôt que les collectivités locales leur serviront une Compliance Notice. Et s'acquitteront quand même d'une amende de Rs 50 000 pour avoir commencé des travaux sans permis. Ceux n'ayant pas respecté les conditions de leur permis doivent également se mettre en règle.

Par ailleurs, toute construction illégale sur des berges de rivières, sur des drains ou des canaux sera dorénavant démolie. Les collectivités locales solliciteront la cour pour un «pulling down order» et ce sera fait aux frais du propriétaire. «Il existe un réel problème de construction illégale à Maurice. Avec le changement climatique, nous avons constaté que certaines personnes construisent sur les drains, les rivières et les canaux en particulier. Ce qui constitue un danger pour la population», souligne la vice-Première ministre et ministre des Collectivités locales, Fazila Jeewa-Daureeawoo. «Car ces constructions obstruent le passage de l'eau de pluie, contribuant aux inondations pendant les pluies torrentielles. Il s'agit avant tout de la sécurité de la population.»

Pour appliquer la nouvelle loi, une centaine d'inspecteurs ont été recrutés. Ils seront déployés dans les mairies. Auparavant, les amendes pour les constructions illégales variaient de Rs 1 000 à Rs 25 000.