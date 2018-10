Togo: L'opposant Nicodème Ayao Habia évacué vers un hôpital d'Accra

'Non c'est non'. Ce mouvement a été lancé pour dénoncer les violences et abus sexuels… Plus »

Nicodème Ayao Habia est désormais à Accra, la capitale ghanéenne, où il reçoit des soins médicaux. Engagé dans un combat pour la libération des détenus politiques, le respect de la feuille de route de la Cédeao et l'organisation d'élections libres, équitables et transparentes dans son pays, l'ancien député et président du parti Les Démocrates a tenu une grève de la faim pendant deux semaines à l'entrée de l'ambassade du Ghana au Togo, avant de voir son état de santé se dégrader.

