Madagascar: Ambassade de Chine - Don de matériels pour la prévention et la lutte contre l'épidémie de peste

SEMme Yang Xiaorong a remis dans la matinée d'hier un don de matériels de nettoyage à la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA), qui a été apprécié à sa juste valeur par le 1er adjoint au maire de la Capitale.

25 millions d'ariary. C'est la valeur du don de matériels de nettoyage remis hier à Nanisana par l'Ambassade de Chine à la CUA. Il s'agit de brouettes métalliques, de pelles, de pulvérisateurs, de râteaux, de gilets et de gants qui serviront aux actions de prévention et de lutte contre l'épidémie de peste, à travers des travaux d'assainissement dans les six arrondissements de la capitale.

Solidarité. « Dans les pires comme dans les meilleurs moments, la Chine reste toujours présente pour épauler ses amis et frères malagasy », a déclaré l'Ambassadeur SEMme Yang Xiaorong, réaffirmant ainsi la solidarité du peuple chinois à l'endroit du peuple malgache. Et de rappeler les dons effectués en 2017 par la Chine dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de peste qui avait sévi dans le pays. Presque à la même période de l'année, le Ve arrondissement, dans le ressort duquel se trouve d'ailleurs l'Ambassade de Chine, avait effectivement bénéficié d'un don d'une valeur de 10 millions d'ariary en pulvérisateurs, bottes, gants, brouettes, escabeaux, pelles, faucilles, hachettes... Don estimé à 23 millions d'ariary également pour les Ve et IIIe arrondissements sous forme de motopompes, pulvérisateurs, lunettes de protection, pelles, brouettes...

Continuité. A la même époque, la Chine avait aussi fait don de médicaments et matériels médicaux estimés à 210 000 USD. Sans oublier l'aide médicale d'urgence composée de tenues de protection pour le personnel soignant, de masques et de lits d'hôpitaux. En somme, c'est le cas de le dire, l'aide de la Chine à la prévention et à la lutte contre la peste à Madagascar en général, et à Tana en particulier, est placée sous le signe de la continuité. « La Chine attache beaucoup d'importance aux relations amicales avec Madagascar. En tant que partenaire de coopération globale de Madagascar, la Chine continuera d'accompagner et de soutenir le développement de Madagascar, et renforcera la coopération mutuellement bénéfique avec Madagascar », a souligné SEMme Yang Xiaorong. Un soutien continu pour que les dons effectués auparavant ne tombent pas à l'eau à l'approche de la saison des pluies.