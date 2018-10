Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Pour la continuité de l'amélioration des conditions de vie des villageois

Hery Rajaonarimampianina a promis la continuité des travaux de développement, toujours dans le cadre de sa vision Fisandratana.

Une course marathon pour le candidat n°12, hier. Un périple qui l'a emmené tour à tour à Analavory, Brickaville et Amparafaravola. Pour cette deuxième journée, Hery Rajaonarimampianina s'est entretenu avec les populations locales, notamment les villageois. Ce fut également une occasion pour lui d'expliquer sa vision Fisandratana.

A Analavory, le candidat n°12 a mis en relief, devant la population de cette vaste commune rurale, les enjeux des travaux et réalisations. Selon ses propos, la force d'une autorité se mesure à partir de ses réalisations et seules ces réalisations peuvent amener à la victoire. Durant son allocution, il a promis à la population d'Analavory la continuité des travaux de développement, toujours dans le cadre de sa vision Fisandratana. La population, pour sa part, n'est pas demeurée insensible, non seulement à cette visite que lui rend le candidat Hery Rajaonarimampianina, mais également et surtout à ses réalisations depuis le dernier quinquennat. A cet effet, elle a affirmé accueillir de plein gré et avec grande enthousiasme le candidat n°12 à ce meeting.

Efforts concrets. En s'adressant à la foule, le candidat Hery Rajaonarimampianina a tracé une brève rétrospective de ses réalisations, notamment dans la région Itasy. Il en est ainsi, entre autres, de la réhabilitation, depuis 2016, de sept barrages, dont celui d'Ifanja, localisé à quelque 22 km d'Analavory et permettant dorénavant d'irriguer plus de 2050 hectares de rizières. Quoi qu'il en soit, contrairement aux préjugés, et sans jamais s'engager dans de fausses promesses, il a démontré à maintes reprises, tout au long de son dernier quinquennat, qu'il tient toujours parole. Combien de fois, en effet, les populations avaient-elles eu l'occasion de l'admettre, au vu de ces milliers d'infrastructures publiques et de réalisations de Hery Rajaonarimampianina pour répondre aux besoins des populations. Pour tous ces efforts concrets et constatés, tous les villageois d'Analavory ont été unanimes à admettre que, seul le candidat n°12 Hery Rajaonarimampianina a été, est et sera à même d'améliorer leur vie quotidienne et leurs activités de ressources dans leur propre région. En un mot, le candidat n°12 est pour la continuité de l'amélioration des conditions de vie des villageois.

Infrastructures publiques. Dans la région Atsinanana, plus précisément à Brickaville, une foule de villageois a réservé un accueil des plus chaleureux au candidat n°12, accompagné de son épouse. D'entrée de jeu, les réalisations du régime de Hery Rajaonarimampianina ont été rappelées. Il en est ainsi de la construction de multiples infrastructures publiques, dont six Centres de Santé et 39 édifices scolaires, entre autres. La population de Brickaville n'a pas omis de rappeler l'enrôlement de ses 448 enseignants FRAM dans les rangs des fonctionnaires de l'Etat. Pour tous ces privilèges, les habitants de Brickaville souhaitent exprimer leur gratitude en promettant de voter pour le candidat n°12 afin de s'assurer de la continuité de toutes ces actions de développement de leur district. Par la même occasion, la récente restauration de l'usine SIRAMA, ainsi que l'indemnisation des employés déflatés lors de la cessation des activités de cette entreprise, et faisant partie des réalisations de Hery Rajaonarimampianina, restent gravées dans la mémoire des villageois reconnaissants. Ces réalisations ont été relatées par le député élu du district de Brickaville Vaonalaroy.

Vitrine économique. Pour sa part, le candidat n°12, durant son intervention, a rappelé sa détermination à faire de Brickaville une vitrine économique s'il est reconduit à la tête du pays. De même, il a d'ores et déjà annoncé l'ouverture et la facilitation de la circulation fluviale sur le canal des Pangalanes, de manière à faire de cet estuaire un portail ouvert sur toutes les autres localités desservies par ce fameux canal en matière d'échanges commerciaux et de négoces. Notons que le candidat n°12 a terminé son périple, hier, à Amparafaravola. Nous en reparlerons.