Madagascar: Conférences - Les métiers du spectacle discutés au Craam

La danse contemporaine a été un temps très actif dans le paysage culturel malgache.

Le Craam à l'université d'Antananarivo propose à partir de ce jour un évènement intitulé « Focus sur les métiers de l'industrie culturelle et du spectacle vivant ». Un survol du paysage artistique à Madagascar.

Trois jours à scruter à la loupe les métiers de l'industrie culturelle et du spectacle vivant dans les locaux du Craam à l'université d'Antananarivo à partir de ce jour. Conférences et concerts seront au menu de ces rendez-vous des acteurs culturels malgaches. Cette première journée sera lancée à 10 h par une conférence inaugurale de Désiré Razafindrazaka, président du comité d'organisation du festival international Madajazzcar. Ces trois jours seront imprégnés d'art de l'introspection, des perspectives et des actions à mener pour améliorer le paysage artistique malgache dans son ensemble.

Entre temps, l'exposition sur les « métiers et le success story des professionnels de l'industrie musicale et du spectacle vivant » animera les cimaises du Craam. L'après- midi sera réservé au premier concert intitulé « Jazz à l'U » du programme. Le jazz sera au premier plan, mais les chanteurs qui vont monter sur scène seront assez particuliers. Puisque Doubl'enn, le rappeur, et Mh'iray pratiquant la fusion, seront derrière le micro. Ce sera donc un spectacle entre la découverte et la performance. Le troisième artiste à l'affiche sera Mahefa Andrianirina.

Art et neurones. La deuxième journée sera très intellectuelle, il n'y aura pas de concerts mais surtout quatre conférences sur l'insdustrie malgache. Un intervenant du Libertalia Music Records évoquera le « développement de la carrière d'artiste à l'international » dès 9 h. Il est vrai que cette entité a réussi à imposer des artistes malgaches dans le circuit international. Pour ne parler que de The Dizzy Brains ou de Kristel. Le Djing sera également à l'honneur avec Cyemci et Scotty Raz, des rois du platine et grands animateurs des évènements festifs à travers le pays.

Toujours dans une approche plus contemporaine, cette série de conférence sera clôturée par Don Smokillah, rappeur et producteur à succès. Il évoquera le « marché de la musique urbaine à Madagascar ». La dernière journée sera consacrée à une table ronde avec les organisateurs des festivals les plus réputés du pays comme Madajazzcar, Elakelatrano, Mois de la photo... Il ne reste plus qu'à espérer que, toutes les disciplines seront représentées. Un reportage et un quizz se tiendront dans l'après- midi du 12 octobre pour clôturer ces trois jours.