Madagascar: Démonstration de force des « favoris »

Il est peut être trop tôt pour essayer de deviner vers qui vont pencher les électeurs. La campagne électorale dure un mois, mais on voit comment ceux qui sont étiquetés « favoris » marquent leur présence sur le terrain. C'est en stratèges que les membres de leur équipe ont établi les déplacements de leur candidat. Tout est fait pour montrer l'importance de l'affluence à chaque endroit. Ensuite, tout n'est plus qu'une question de savoir-faire en matière de communication.

Andry Rajoelina et Hery Rajaonarimampianina se sont préparés depuis longtemps à cette campagne électorale, et ils ont utilisé de gros moyens pour séduire les électeurs. Ils ont réservé de nombreux placards publicitaires dans les médias, ne laissant que la portion congrue aux autres. Tous les jours, les quotidiens rendent compte de leurs déplacements et les formules les plus élogieuses sont utilisées pour les mettre en valeur. On constate que certains de leurs concurrents ne veulent pas se laisser distancer et utilisent dans une moindre mesure les mêmes procédés.

Pour le moment, les citoyens sont au stade de la découverte et ils regardent cela avec une certaine curiosité. Les titres ronflants vont paraître tous les jours. Les mots « succès populaire », « foule conquise » et « affluence exceptionnelle » seront toujours utilisés. Mais tous ces qualificatifs risquent de diluer les véritables messages des candidats. Ce sont des citoyens avertis auxquels ils s'adressent, et ces derniers risquent de se lasser de ce côté superficiel. On sait que ceux qui participent à l'élection présidentielle ne veulent plus utiliser les méthodes du passé. Ils veulent bannir les distributions de nourriture, de sommes d'argent et de tee-shirts. Pour le moment, aucune de ces mauvaises pratiques n'a été constatée, mais on ne peut jurer de rien. L'opinion, cependant, reste vigilante et c'est sur le fond et non sur la forme qu'elle fondera son jugement.