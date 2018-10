Tunisie: La rage de vaincre

La victoire des «Noir et Blanc» est due, en grande partie, au soutien des supporters sfaxiens qui ont tout fait pour encourager leur équipe. Cette victoire est importante pour le moral des joueurs et surtout l'ambiance au sein de la famille clubiste, mais elle ne doit pas cacher certains défaillances.

Après un round d'observation, l'EST avance d'un cran et prend le jeu à son compte. Sauf que le CSS répond du tac au tac et ses tentatives ont abouti par Harzi qui surprend l'ex-keeper sfaxien, Rami Jridi. Ce but a beaucoup rassuré les coéquipiers de Hnid qui ont essayé d'enfoncer le clou. Leur domination s'est étalée pendant la deuxième période avec de multiples occasions dilapidées par Chawat.

