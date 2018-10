Tunisie: Guerre contre la flambée des prix

«Les prix des aliments et des intrants ont enregistré une forte augmentation à cause de la dévaluation du dinar ce qui est de nature à plomber le moral des agriculteurs. Le prix de revient augmente par conséquent. Cependant, avec cette mesure ministérielle, la marge bénéficiaire est garantie pour le producteur, le grossiste et le détaillant», a relevé Mme Basma Trabelsi, directrice du commerce intérieur au ministère du Commerce, qui se veut rassurante sur la présence de stocks régulateurs d'œufs disponibles en quantités suffisantes et qui répondent à la demande du marché. «Le contrôle économique sera là pour sanctionner les fraudeurs. Le citoyen doit consommer de façon responsable. De surcroît, il doit acheter conformément au prix fixé par le ministère du Commerce», conclut la responsable.

Certains n'ont pas hésité à augmenter d'un coup le prix de l'unité de deux cents millimes ce qui a mis à mal le budget des foyers tunisiens dont les ressources financières sont limitées et qui s'alimentent majoritairement d'œufs au détriment des viandes et poissons inabordables.

