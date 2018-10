Kenya: L'ultimatum de Sébastien Migne

Sans salaire depuis 3 mois, Sebastien Migne n'en peut visiblement plus. Alors qu'il s'apprête à disputer avec les Harambee stars les 3è et 4è journées des éliminatoires de la CAN 2019, le technicien a lancé un ultimatum à ses dirigeants.

La FKF (Fédération kenyane de football) est en proie à de gros soucis financiers. Sans sponsors et sans aide de l'Etat. On vous l'apprenait il y a quelques jours. L'équipe a eu du mal à se regrouper pour les deux confrontations contre l'Ethiopie. Ajoutés à ces problèmes, le traitement du sélectionneur. Migné n'a plus perçu de salaire depuis 3 mois.

Dans un courrier adressé à ses dirigeants, d'après la presse locale, il menace de démissionner s'il ne rentre pas dans ses droits d'ici le 15 octobre.

Ancien sélectionneur du Congo, Migne également ex adjoint de Claude Le Roy a signé pour 3 ans au Kenya en mai dernier.