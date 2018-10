Afrique: Elim CAN 2019 - Les matchs entre le Ghana et la Sierra Léone annulés

On vous l'annonçait hier. C'est désormais officiel. Il n'y aura pas de double confrontation entre le Ghana et la Sierra Léone dans le cadre des 3è et 4è journées des éliminatoires de la CAN 2019. Les matchs sont annulés, a confirmé la CAF.

« Les matchs de qualification Ghana vs Sierra Leone et Sierra Leone vs Ghana ont été annulés en raison du fait que la SLFA ne remplissait pas les conditions stipulées dans la lettre envoyée par la CAF sur la décision de suspension de la FIFA la fédération« , peut-on lire.

La Sierra Léone est sous le coup d'une suspension de la FIFA pour ingérence politique et malgré les injonctions de l'instance mondiale, le gouvernement local ne compte pas fléchir dans sa lutte contre la corruption. Un fléau dont seraient coupables Isha Johansen et Chris Kamara, respectivement présidente et secrétaire général de la SLFA.

La CAF n'a pas communiqué si les points seront attribués aux Black stars ou s'il y aura une reprogrammation lorsque la sanction sera levée. Pour l'heure, le groupe F ne comptera qu'un match pendant cette trêve avec Ethiopie - Kenya ce mercredi avant le match retour lundi prochain.