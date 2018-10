Sénégal/Soudan: Sadio Mané - « Ce Sénégal/Soudan sera un match de qualification»

Sadio Mané est d'avis que le match Sénégal-Soudan de ce samedi 13 octobre sera un « match de qualification ». L'attaquant des Lions qui a rejoint la tanière, ce mardi, pour la deuxième séance d'entraînement au stade Léopold Senghor, prône la « sérénité » et le « respect » de l'adversaire soudanais pour gagner.

«On est conscient de l'enjeu du match. On va essayer de bien le préparer et faire le maximum pour pouvoir gagner. Personnellement, je ne connais aucun joueur du Soudan. Mais il n'y a plus de petites équipes. Le football africain a sa réalité.

On essaiera d'être serein, les respecter pour pouvoir gagner les deux matchs qui vont être très importants », dira-t-il. Avant de poursuivre : « Tous les matchs seront décisifs. Le Soudan est une équipe qui veut se qualifier en Coupe d'Afrique.

Maintenant, on sait comment cela se passe en Afrique. On va essayer d'être prêts devant notre public et gagner le match. On est conscient que ce Sénégal-Soudan sera un match de qualification. C'est un match qu'il faudra gagner. Même si ce ne sera pas facile.

Si on gagne chez nous pour ensuite avoir un point positif chez eux, cela pourra nous rapprocher de la qualification». Le joueur de Liverpool espère cependant retrouver au plus vite le chemin des buts qui le fuit depuis quelques moments avec les Lions.

« J'espère bien marquer. Il y a un bon bout de temps que je n'ai pas marqué mais c'est le football. Je suis quelqu'un de costaud mentalement. Je suis là pour mon équipe, pour mon pays. Je ferai le maximum pour aider mes coéquipiers à marquer et à faire marquer », promet-il.

« QUE L'ETAT NOUS AIDE A CHANGER CETTE PELOUSE »

L'attaquant sénégalais n'a pas manqué de jeter un regard critique sur la qualité de la pelouse du stade Léopold Senghor. « Pour la pelouse, cela peut aller. Mais ce n'est pas fameux. Honnêtement, ce n'est pas celle que l'on attendait.

On fait depuis des années avec cette pelouse et on n'a pas le choix. Il faut que l'Etat nous aide à changer cette pelouse. Quand vous êtes loin, vous pensez que c'est la meilleure pelouse or c'est le contraire. Un pays comme le Sénégal peut mieux faire », note-t-il.

Quid de sa deuxième nomination au titre de Ballon d'Or 2018, l'international sénégalais y voit une source de motivation. « C 'est un plaisir.

C'est aussi une fierté pour mon pays. C'est une motivation supplémentaire pour moi. Je vais essayer un peu plus de me rapprocher du podium », a-t-il fait savoir.