Afrique: Elim CAN 2019/ Togo - Gambie - Samuel Asamoah ne viendra pas !

Si certains joueurs comme Gilles Sunu et Floyd Ayité étaient absents contre les Ecureuils, Samuel Asamoah était vraiment attendu par le public sportif puisque depuis il a été spécialement suivi par les médias togolais ces derniers temps sur ses performances et se qualité.

La raison, le natif d' Accra de père ghanéen et de mère togolaise songe à enfiler les couleurs du Ghana. Et pourtant, il a plusieurs fois dit oui au technicien français qui s'est rendu souvent chez lui en Belgique, d'abord pour le superviser et ensuite pour le convaincre en faveur du pays de sa maman. Le joueur lui-même a ensuite donné son itinéraire à la Fédération Togolaise de Football pour l'émission de son billet d'avion. La veille du regroupement, le joueur a changé brusquement sa décision. Il faut dire que c'était pratiquement le cas en septembre alors que le Togo avait rendu-vous avec le Bénin, pour le compte de la deuxième journée. Et là, il avait évoqué une blessure au poignet.

Annoncé et attendu dans le nid des Eperviers du Togo pour la double confrontation contre la Gambie les 12 et 16 octobre, Samuel Asamaoh ne fera finalement pas le déplacement. Le milieu de Saint- Trond qui avait décidé de porter la tunique jaune est abonné absent depuis le début des séances des entrainements des joueurs de Claude Leroy. « Il ne viendra pas » nous a lâché un entourage proche du joueur.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.