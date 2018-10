Tunisie: Le calvaire des petits commerces

C'est le cas de Saber Chérif, propriétaire d'une épicerie à «Houmet el-Bhar» (quartier Mongi Slim), l'une des zones les plus touchées de Nabeul.

«Jusqu'à maintenant, j'ai évalué mes pertes à trois mille dinars. Mes trois réfrigérateurs sont tombés en panne. Et c'est surtout mon stock de denrées alimentaires (semoule de blé, sucre, épices, etc... ) qui a été endommagé. C'est une vraie catastrophe pour une petite épicerie comme la mienne», souligne Saber.

Une menace sanitaire

Mais pour ce petit commerçant, le calvaire ne s'arrête pas là. Avec l'accumulation de la boue et la stagnation des flaques d'eau devant sa boutique, M. Chérif craint le pire.

«Ça fait plus de deux semaines que les habitants du quartier se plaignent de la prolifération des moustiques. Tout le monde sait que ces eaux stagnantes et cette boue peuvent devenir le foyer des moustiques. Et avec les cas avérés de virus du Nil occidental, on ne peut que craindre le pire. De plus, on attend toujours l'arrivée des agents des services d'hygiène pour décontaminer nos locaux», ajoute-t-il.

Un peu plus loin, Slim Belhadj nous accueille dans sa librairie qui a subi, également, quelques dégâts matériels.

«Au total, j'ai perdu vingt-cinq rames de papier, deux cents cartons gris et plusieurs caisses contenant des cahiers (n°12, n°24, n°48 et n°72). Bref, mes pertes sont aux alentours de neuf-cent-soixante dinars», fait savoir le libraire.

À l'image de Saber l'épicier, Slim est parmi ceux qui n'ont pas fait appel à un huissier notaire pour faire un constat et déposer un dossier auprès de la délégation de Nabeul ou au bureau régional de l'Union Tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica).

«Le lendemain du drame, on était gagné par l'émotion. Il fallait nettoyer la boutique et notre entrepôt pour reprendre au plus vite le travail. On a, malheureusement, jeté tous les produits endommagés dans la poubelle», renchérit M. Belhadj.

Entre le marteau du fisc et l'enclume des pertes

Du côté de l'Avenue Habib Bourguiba, nous rencontrons Mohamed, propriétaire d'une boutique de prêt-à-porter, qui a voulu témoigner sous le sceau de l'anonymat.

«J'ai perdu une marchandise d'une valeur de cinq mille dinars. Mais vu que la plupart de mes articles ne sont pas déclarés au fisc, je suis contraint de ne pas déposer un dossier auprès des autorités compétentes pour être indemnisé», déclare-t-il.

Selon M. Mohamed Ourimi, délégué de Nabeul, certes, plusieurs petits commerçants patentés et non patentés ont déposé des dossiers auprès de ses services, mais pour le moment, on ne peut pas cerner le nombre exact des sinistrés.

En revanche, pour le président régional de l'Utica-Nabeul, les petites et moyennes entreprises ont jusqu'au 15 octobre pour déposer leurs dossiers aux bureaux locaux de la centrale patronale dans la région de Nabeul.

«Pour le moment, nous avons reçu plus de deux cents dossiers et à ce rythme, d'ici le 15 octobre (la date butoir), le chiffre pourrait atteindre la barre des sept cents», précise M. Alaya.

Il reste à rappeler que pour les entreprises économiques et commerciales, le coordinateur de la Commission régionale de lutte contre les catastrophes naturelles et ministre des Affaires locales et de l'Environnement, M. Riadh Mouakhar, avait déjà annoncé «qu'une commission mixte entre le ministère du Commerce et l'Utica procèdera à la mise en service d'un fonds de dédommagement des entreprises sinistrées à l'instar de ce qui a été fait après la révolution en attendant l'amendement de la loi régissant ces indemnisations et sa soumission à l'adoption dans les plus brefs délais», selon une déclaration accordée à nos confrères de l'Agence Tunis-Afrique Presse (TAP).

Toujours d'après le président régional de l'Utica, M. Adel Alaya, trois commissions seront en charge pour évaluer les dégâts. Pour les entreprises industrielles, elle sera composée par des membres de l'Utica et de l'API (Agence de promotion industrielle).

Et pour les entreprises artisanales, l'évaluation sera pilotée par des membres du bureau régional de l'Utica et de l'Onat (Office national de l'artisanat tunisien).

Enfin, pour les petits commerces, la commission sera chapeautée par des agents de la direction régionale du commerce à Nabeul et des membres du bureau régional de l'Utica-Nabeul.