Tunisie: L'ESZ dans la tourmente

Déjà, elle a commencé par intimider ses concurrents directs et a prouvé qu'elle est effectivement en mesure de réaliser un tel exploit.

Cependant, en dépit de sa victoire contre l'OB, un prétendant à l'accession lui aussi, grâce à une force de caractère exemplaire alors que l'ESZ était menée au score, l'équipe sudiste est malheureusement dans la tourmente parce que sa situation financière est critique. En effet, le président en exercice Abdallah Belbiba et certains sympathisants résidents à l'étranger ne peuvent pas tout faire seuls pour couvrir tous les frais et subvenir à tous les besoins du club. Déjà, deux éléments cadres de la formation-type, Zouheïr Touati, arrière gauche, et Hatem Slama, milieu offensif, ont été opérés.

Le premier en aura pour six mois ( ligaments croisés ). Le second, un mois ( fracture à l'épaule ). Indifférence totale des autorités locales et régionales. Boycott de la part des gens aisés de la ville... les membres du comité directeur menacent alors de présenter une démission collective. Il y a de quoi parce que c'est rare de voir un président rendre le tablier quand son club est classé premier ou second sauf en cas de force majeure.

L'arbre qui cache la forêt

La victoire contre l'OB ne devrait donc pas être l'arbre qui cache la forêt ! De plus, l'entraîneur Elyès Smaâli et l'effectif dont il dispose ne ménagent aucun effort pour se tailler, dès à présent, une place au peloton de tête, mais ils doivent bénéficier d'un soutien convenable et indéfectible de la part de tous les fans espérantistes.

Un SOS est lancé par les supporters espérantistes, à Zarzis et ailleurs, invitant les hommes d'affaires, les ex-présidents et plusieurs autres visages bien connus mais qui demeurent sur la liste des abonnés absents, alors que tout le monde sait qu'ils avaient tiré profit dans leur vie professionnelle grâce à l'ESZ, en politique et en droit fiscal notamment, selon les milieux les plus proches du club.