Tunisie: Ennahdha sous pression

Ces pourparlers se sont effectivement matérialisés lundi et mardi par les entretiens ayant groupé le président de la République et le président d'Ennahdha puis le chef du gouvernement et Rached Ghannouchi. Et il faut noter que le leader nahdhaoui n'a plus tout à fait les mains libres, puisque le Conseil de la choura s'est donné désormais toute la latitude d'assurer un suivi et une supervision de ces « négociations » sur deux fronts.

Il est probable ici qu'Ennahdha ait choisi à ce stade de jouer le rôle du modérateur, dans la perspective qu'un compromis puisse rapprocher les attitudes « inconciliables » adoptées par Béji Caïd Essebsi et Youssef Chahed.

Mais la direction exécutive de Nida Tounès ne semble pas voir la chose d'un bon œil, et c'est à Ons Hattab qu'a été dévolue la mission d'en faire état.

La porte-parole de Nidaa Tounès déclare dans un communiqué officiel que «le gouvernement actuel est le gouvernement d'Ennahdha, et que le parti n'est pas tenu de le soutenir politiquement». Et d'ajouter : «Le consensus établi entre le président de la République avec Nidaa Tounes, d'un côté, et Ennahdha de l'autre, devient de ce fait caduc». Et de damer le pion en affirmant que le président n'a accepté la rencontre avec Ghannouchi que dans le cadre de son « ouverture sur toutes les parties sans exclusion » et pour réitérer sa décision de « mettre fin au consensus », conformément à ce qu'il a déclaré dans son interview télévisée du 24 septembre dernier. Et ce communiqué n'a, curieusement, suscité aucun commentaire de la part de la présidence de la République, au moment même où son chef de cabinet présentait sa démission sans en rendre publiques les motivations.

Rappelons que le Conseil de la choura avait, par ailleurs, rendu public un communiqué dans lequel il confirme son attachement au principe du consensus « comme choix stratégique englobant toutes les parties, afin de garantir la stabilité politique et sociale, mettre en place les réformes nécessaires, lutter contre la corruption et organiser les élections dans les meilleures conditions et dans les délais impartis ». Cela veut dire clairement qu'Ennahdha tient à ce que le consensus englobe également le chef du gouvernement.

Cette déclaration d'Ennahdha formulée dimanche dernier insiste ainsi sur « l'importance de préserver de bonnes relations avec le président de la République, de poursuivre le dialogue avec le chef du gouvernement et de parvenir à une relation constructive avec la centrale syndicale ». Mais le curieux « niet » du parti présidentiel déséquilibre l'équation, faisant pression sur le « négociateur » pour qu'il tire davantage la corde en faveur du chef de l'Etat.

Un autre facteur fait également pression sur Ennahdha et son leader, c'est la campagne menée par le Front populaire pour mettre en accusation la supposée branche sécuritaire secrète que le parti islamiste aurait monté durant la Troika et qui serait impliquée dans les assassinats de Chokri Belaid et de Mohamed Brahmi. Une branche sécuritaire dont le défunt Moncef Ben Salem, ancien ministre nahdhaoui de l'enseignement supérieur, reconnaît l'existence, dans un livre publié au Koweit.

Le suspense est donc à son paroxysme, faisant perdurer la crise politique qui envenime les sphères du pouvoir exécutif et sème le doute dans les institutions constitutionnelles.

En voulant se dégager quelque peu de l'emprise du chef de l'Etat, le parti Ennahdha se retrouve au carrefour des adversités. Et le chef de l'Etat ne semble pas du tout disposé à lâcher prise.