Tunisie: Pour la création d'une société de paris sportifs «Promo-foot»

Et d'appeler les parties concernées à s'en tenir au calendrier du championnat tunisien pour garantir la stabilité de la programmation et prévenir une nouvelle suppression de la grille nationale.

Les représentants des clubs ont par ailleurs entériné la proposition de la FTF et de l'Unaf d'autoriser la libre circulation des joueurs maghrébins, désormais non considérés comme joueurs étrangers à partir du mercato d'hiver 2018-2019 avec un plafond fixé par le règlement.

Ils ont suggéré également une amnistie fiscale et une révision des dettes au profit de la Caisse nationale de sécurité sociale avec la promesse de remboursement des dettes après la création d'un système propre au football, fondé sur les contrats des joueurs professionnels, la révision du statut des associations et l'autorisation des investissements dans le domaine sportif.

Les clubs de l'élite ont demandé d'autre part le versement de la subvention du ministère de tutelle de 2016 à 2018, la révision du quota des recettes du promosport pour le porter à 50 % en attendant la mise en place du «promo-foot», la mise à la disposition des sélections nationales et des clubs des installations sportives à titre gratuit, pour les entraînements et les matchs officiels.

