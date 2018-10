Tunisie: Un engagement inédit

A l'heure des immigrations et de la fuite des compétences, le festival est caractérisé par son engagement : le profil de l'immigré se retrouve au cœur des préoccupations actuelles.

La problématique de l'immigration engendre systématiquement par la suite divers questionnements sur l'identité culturelle et des enjeux politiques, voire civilisationnels sont également évoqués. Autant d'axes à traiter qui, au final, viseront à promouvoir l'image de la Tunisie à l'étranger en valorisant le travail et l'aspect créatif des artistes. Ces journées rimeront avec reconnaissance et mettront la lumière sur les créations de nombreux artistes tunisiens vivant à l'étranger issus de différentes disciplines.

La salle de l'Opéra à la Cité de la culture abritera la majeure partie des soirées quotidiennes du festival qui s'étaleront sur une semaine. La cérémonie d'ouverture aura lieu en présence du ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zine El Abidine, et du ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, dans la soirée du 13 octobre à partir de 20h00. Un lancement précédé d'une exposition dans le hall principal de la cité, partie inférieure en présence d'un nombre d'écrivains et de plasticiens qui seront présents pour présenter des œuvres porteuses des thématiques de la migration, des arts plastiques et de la sculpture. L'artiste Emel Mathlouthi se produira sur la scène de la salle de l'Opéra pour un concert d'inauguration. La soirée sera consacrée à plusieurs figures de proue issues de l'univers artistique tunisien, y compris les hommages consacrés à feu Hedi Guella et à d'autres comme Tarak Mami, Aboubaker El Ayedi, Kamel Bouagila et Hassouna Mosbahi

En début d'après-midi, à partir de 15h00, place aux rencontres avec des écrivains migrants à la salle «Sophia El Golli» comme Kamel Riahi, Habib Selmi, Boubaker El Ayedi, Neji Khachnaoui, Hassouna Mosbahi, etc. Ahmed Hafiane et Dorra Zarrouk seront aussi à l'honneur. La salle des jeunes créateurs accueillera des spectacles de musique comme celui de Hajer Hanana et un autre de musique «Jazz oil» dans «la salle des régions». La pléiade des poètes en Europe et dans le Golfe arabe supervisera la soirée consacrée à la poésie à l'étranger. L'humoriste Samia Orasmane est également confirmée pour la soirée du 16 octobre. Les concerts de Syrine Ben Moussa et Abir Nasraoui sont aussi retenus. Une autre soirée dédiée aux créateurs arabes résidant en Tunisie aura lieu le 17 octobre. Les journées se clôtureront sur un séminaire porté sur l'«investissement dans la culture» dirigé par l'expert Aboubaker El Khalfaoui et un autre «Etre journaliste tunisien dans un autre pays». Imed Alibi et Khaled Ben Yahia seront sur scène lors de la cérémonie de clôture prévue le 19 octobre à 20h00.