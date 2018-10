Tunisie: Les propositions du gouvernement

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, l'amendement de la loi sur la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent intervient dans le cadre de la mise en application des recommandations du Conseil ministériel du 3 novembre 2017. Il s'agit d'une stratégie visant à pallier les lacunes du système dans la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent et apporter des modifications aux manquements constatés lors de l'application de la loi.

Lors de son audition, hier, au Parlement, par la Commission de la législation générale, le ministre a affirmé que le gouvernement a proposé l'interdiction de l'armement et la propagation des armes de destruction massive. Il s'agit également de faire en sorte que le Pôle de lutte contre le terrorisme réserve un traitement spécial aux enfants qui pourraient être impliqués dans des opérations terroristes et tenir compte des spécificités de cette catégorie.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.