Ile Maurice: Résidence Barkly - Près de 400 g d'héroïne et 2g de synthé saisis chez un trentenaire

Grosse opération de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), ce mercredi 10 octobre, à la Résidence Barkly, à Beau-Bassin. Charles Maxwell Minator, âgé de 34 ans, a été arrêté en possession de drogue et plusieurs accessoires utilisés par les trafiquants.

Huit boulettes d'héroïne totalisant 114,4g, 1 008 doses de la même drogue totalisant 253,7g et 2,2g de drogue synthétique ont été saisis chez Charles Maxwell Minator. De plus, les limiers de l'ADSU ont retrouvé trois balances électroniques, neuf rouleaux de rubans isolants noirs et un de couleur verte, deux paires de ciseaux, deux rouleaux de papier d'aluminium et Rs 6 525. Le montant de la saisie n'a pas encore été estimée.

L'homme a été arrêté sous une accusation provisoire de «Drug dealing with aggravating circumstances: possession of heroin for the purpose of selling with an averment of trafficking».