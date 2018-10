Ile Maurice: Pétrole - L'Arabie Saoudite fournira 1 million de barils supplémentaires à Mangalore

Quatre millions de barils supplémentaires. En novembre, l'Arabie Saoudite fournira plus de pétrole brut à l'Inde, rapporte le site en ligne du Times of India, dans le sillage de l'entrée en vigueur de nouvelles sanctions américaines contre l'Iran au début du mois prochain.

Ainsi, selon le Times of India, ces quatre millions de barils additionnels seront répartis équitablement entre Reliance Industries Ltd, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp et Mangalore Refinery Petrochemicals Ltd, de qui Maurice importe son carburant. Si l'information s'avère, cela devrait mettre Maurice à l'abri de toute éventuelle pénurie.

Avec 25 millions de barils de pétrole mensuellement, l'Inde est, à ce jour, le deuxième plus gros importateur de pétrole de l'Iran, derrière la Chine. Et le troisième plus gros importateur au monde.

Reuters, la semaine dernière, rapportait que l'Arabie Saoudite et la Russie, les deux plus gros producteurs de pétrole au monde, auraient conclu un deal secret en septembre. Ces deux pays auraient décidé d'augmenter leur production pour stabiliser, voire faire baisser les prix.

À Maurice, suivant la réunion du Petroleum Pricing Committee lundi 8 octobre, les prix de l'essence et du diesel sont restés inchangés, à Rs 49,65 et Rs 40, respectivement.