Et d'ajouter: " J'estime que six ans de détention préventive, c'est suffisant. Mais je leur promets que les juges feront leur travail sans parti pris. Nous allons évaluer les preuves et décider en toute objectivité. C'est vrai que ce n'est pas facile de prendre une décision unanime à trois. Nous sommes trois juges qui venons de systèmes juridiques différents mais, il nous appartient d'évaluer, à travers des échanges, la véracité des preuves ".

"Je voudrais profiter de vos journaux pour demander aux Ivoiriens de ne pas détruire leur beau pays. Je sais que ce procès éprouve les Ivoiriens, depuis plus de six ans qu'il dure. Que les Ivoiriens sachent que nous ne sommes pas en train de régler un problème politique de la Cote d'Ivoire ", a-t-il déclaré.

Face à la presse, le juge en charge du procès, Cuno Tarfusser, a estimé que six ans de détention pour Gbagbo et Blé Goudé seraient suffisants. Il pense que la décision qui sera retenue par la CPI sera la meilleure.

Jugé depuis six ans à la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l'humanité, le procès de l'ancien président ivoirien et du ministre Charles Blé Goudé a été reporté au 12 novembre.

