Rwanda: La France donne un chèque en blanc à la candidature rwandaise à l'OIF

billet

Nul n'ignore que l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est un instrument d'influence au service de la diplomatie française sur la scène internationale. C'est depuis toujours que la France exerce son influence considérable à tous les niveaux : en amont, par une forte pression sur les décideurs politiques africains notamment ; en aval, par sa contribution substantielle à la réalisation des objectifs et missions prioritaires que cette organisation s'est assignée, en dictant le choix des domaines prioritaires qui servent ses intérêts et lui permettent d'étendre son influence politique au reste du monde.

Mais la France l'a toujours fait en restant un peu discret et en donnant l'impression que les décisions se prenaient par consensus dans cette organisation, alors qu'en réalité elles sont souvent imposées par la volonté de certains États influents. Avec Emmanuel Macron, les masques tombent peu à peu et l'on voie clairement que c'est la France qui dicte ce qu'elle entend faire de cette organisation, quelles sont les missions qu'elle devrait accomplir ou non, au mépris des dispositions de la Charte de la Francophonie.

Il convient de souligner néanmoins des efforts louables réalisées par l'OIF pour promouvoir la démocratie, l'État de droit, le respect des droits de la personne, la dignité humaine, ainsi que la liberté d'expression, plus spécialement les missions d'accompagnement, d'observation et de suivi des élections, qui marquent un pas important dans le processus de démocratisation et jouent un rôle considérable dans la réduction des conflits avant, pendant et après les élections, surtout dans le continent africain marqué fréquemment par de graves violations flagrantes des droits de la personne en période électorale notamment.

En effet, contrairement au Commonwealth qui rassemble essentiellement d'anciens territoires britanniques, excepté le Rwanda, l'OIF, elle, s'est ouverte à tous les pays qui n'étaient forcément pas d'anciennes colonies françaises, mais qui partagent les valeurs communes fondées sur les droits de la personne, la démocratie, l'État de droit et la liberté d'expression, comme des valeurs essentielles, en plus de promouvoir la langue française et la diversité culturelle.

Une chose est sûre et qu'on doit se dire, ce que, tous ces pays, comme l'Arabie saoudite et bien d'autres encore, qui espèrent un jour pouvoir rejoindre la famille francophone et ceux qui l'ont déjà intégré comme membres associés ou observateurs l'OIF n'ont pas en commun la langue française et, ce n'est pas non plus la langue qui les attire. Ce qui les attirent plus, c'est plutôt la force de cohésion et de rassemblement que l'espace francophone leur offre, les perspectives d'ouverture à un marché potentiel à moyen terme et pour l'avenir. Ce sont des liens de coopération et de solidarité qui unissent les États membres, particulièrement dans le contexte actuel marqué par des préoccupations sécuritaires accrues, pour d'agir collectivement et efficacement face aux défis réels auxquels le monde est confronté, dont notamment le terrorisme, l'extrémisme, l'intolérance, le racisme, la xénophobie et le cercle vicieux de la pauvreté.

Emmanuel Macron signe un chèque en blanc à Louise Mushikiwabo

Monsieur le président français Emmanuel Macron, nous savons tous bien que la démocratie est un modèle qui n'est jamais atteint, mais il est celui dont on doit s'approcher : fondé sur la primauté du droit, la justice sociale, les droits de la personne, la démocratie, l'État de droit et la liberté d'expression. Ce sont les valeurs essentielles que l'OIF a eu pour mandat de promouvoir.

Aujourd'hui, la démocratie est le seul système qui soit capable de solutionner l'épineuse question du cercle vicieux de la pauvreté qui produit une désespérance chez les jeunes Africains. C'est aussi le système démocratique qui peut préserver et promouvoir les droits fondamentaux de l'individu, assurer la justice sociale et la dignité humaine, garantir une culture de traitement juste et équitable des citoyens, le respect des droits de tout un chacun et, par-dessus tout, favoriser le développement économique et social des citoyens.

Ces jeunes Africains ont besoin de la stabilité et la démocratie dans leur continent pour étudier en toute quiétude et acquérir des compétences nécessaires dont ils ont besoin pour participer pleinement au développement de leur continent, en général et, de leurs pays respectifs, en particulier, s'épanouir du point de vue socio-économique et même politique. Mais dans presque tout le continent, les jeunes Africains ont du mal à trouver un travail qui leur procure un niveau de vie décent. Ils fuient la misère dans leurs pays dans l'espoir de trouver une vie meilleure en Europe où les portes sont, de plus en plus, hermétiquement fermées.

La Déclaration de Bamako, adoptée en novembre 2000, a scellé un pacte majeur pour le renforcement de la démocratie et des droits de l'homme dans l'espace francophone. Nous sommes de ceux qui pensent, monsieur le président, que par votre soutien ferme et sans faille à une candidature du numéro deux d'un régime peu démocratique qui ne respecte pas la liberté de la presse et commet des violations graves et systématiques des droits de la personne, un pays qui présente un pire bilan en matière de droits de la personne, vous n'êtes pas en train d'adresser un message en faveur de la paix et de la démocratie en Afrique, bien au contraire. Par votre soutien à Louise Mushikiwabo, vous foulez aux pieds toutes les valeurs fondamentales prônées par l'OIF.

Les Africains savent bien que Louise Mushikiwabo n'est pas la candidate de l'Afrique, mais bien celle d'Emmanuel Macron imposée aux chefs d'État africains.

Hier on disait encore que la Francophonie et la démocratie étaient indissociables, mais demain on dira peut-être que la Francophonie n'a pas des leçons à donner en matière de démocratie et du respect des droits de la personne à qui que ce soit.