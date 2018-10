Cote d'Ivoire: Les travaux de bitumage de la voirie d'Agban village lancés

La cérémonie de lancement des travaux de bitumage de la voirie d'Agban village a eu lieu, le lundi 8 octobre 2018, au foyer des jeunes dudit village.

Le Directeur de cabinet du ministre de l'équipement et de l'entretien routier, Aristide Yao a indiqué : « Nous sommes venu procéder au lancement des travaux de réhabilitation de la voirie d'Agban village. Cette voirie est très dégradée et les travaux que nous sommes venus lancer vont durer pour deux mois.

La voirie est d'environ 5 kilomètres. Les parties les plus dégradées feront l'objet d'un renforcement. Pour les parties les moyens dégradées nous procéderons au rabotage de la course de roulement et nous tirerons un nouveau tapis pour assurer le confort des populations afin de permettre une circulation plus aisée au niveau du village (... ) Le coût de cette réhabilitation est plus d'un milliard et les travaux débuteront le mardi 9 octobre 2018 ». a-t-il affirmé.

Répondant aux questions des journalistes, Aristide Yao a fait savoir : « C'est une coïncidence que les travaux commencent en cette période de campagne. Le ministre de l'hydraulique, Tchagba Laurent et le ministre des sports, Danho Paulin avaient soumis cette doléance au ministre de l'équipement et de l'entretien routier qui l'a apporté au gouvernement.

Puis le Président de la République et le premier ministre ont donné leur accord pour que cette voirie soit réhabilitée. Et il faut que les travaux commencent un jour, c'est ce qui est important. Les travaux finiront en deux mois et cette période va au-delà de la période des élections.

C'est un projet de développement ». Pour sa part le ministre des sports Danho Paulin a signifié : « Nous témoignons notre gratitude au président de la République qui a autorisé en donnant les instructions au ministre de l'entretien routier et de l'équipement ; qui est venu lancer la réhabilitation de la voirie très dégradée du village Agban, dans un bref délai.

C'est une immense joie pour nous aujourd'hui. Nous bénéficions des infrastructures qui va améliorer le confort et le bien-être de nos concitoyens et améliorer aussi la sécurité des personnes et des biens.

C'est un moment de grande fierté pour le peuple Atchan. Une joie pour les populations d'Agban et Atécoubé. En tous cas nous en ferons bon usage ». Le chef dudit village, Acré Kouadio Alexandre a déclaré : « Nous avons toujours reçu des promesses de bitumage mais cela n'a jamais été fait.

Aujourd'hui, nous pensons que le bitumage se fera dans la mesure où le président, Alassane Ouattara et le premier ministre, Amadou Gon Coulibaly ont délégué un représentant du ministère de l'équipement et de l'entretien routier vers nous. Toute la population est heureuse et nous témoignons notre gratitude à l'ensemble du gouvernement ».