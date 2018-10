Cote d'Ivoire: Charles Gauze - « Nous mettons en garde les fraudeurs et nous leur disons d'éviter d'embraser la région »

interview

Charles Jérôme Gauze, député de Daloa commune et sous-préfecture est le directeur de campagne (Dc) du candidat-Pdci à la municipale de Daloa, Me Kossougro Séry. A quelques jours de cette élection, le Dc parle de l'environnement électoral et prévient les fraudeurs.

Quel est l'environnement électoral de la municipale à Daloa ?

L'entame de mon propos, permettez-moi en tant que directeur de campagne de dire merci aux différents quartiers de Daloa qui ont accueilli avec grande joie le programme de développement que nous leur avons présenté.

Pour revenir à votre question de manière générale, la campagne se déroule dans un environnement apaisé sauf qu'il y a de petits incidents relativement aux affiches de notre candidat qui font l'objet de déchirure, de vandalisme dans certains quartiers.

En dehors de ces faits que nous considérons, mineurs et qui n'ont pas d'impact véritablement sur l'électorat, nous pensons que l'environnement des élections à Daloa est apaisé.

Certaines rumeurs font état de fraudes en préparation . Qu'en est-il exactement ?

Je pense que l'environnement des élections de 2013 n'est plus le même. En 2013, il n'y avait pas autant de candidats et partis politiques en lice. Nous refusons que la région de Daloa connaisse des événements regrettables à l'issue de ces élections.

C'est pour cette raison, en ma qualité de directeur de campagne et fils de la région, je lance un appel solennel aux autorités, aux candidats, au président de la Commission électorale indépendante(Cei) locale de tout mettre en œuvre, chacun en ce qui le concerne afin que Daloa continue de rester cette belle cité de paix et que ces rumeurs de fraudes ne se concrétisent pas au soir du 13 octobre 2018.

Dans ce même élan, nous mettons garde les fraudeurs et nous leur demandons d'éviter d'embraser cette belle région où il fait beau vivre. Aux militants, nous leur demandons de rester vigilants et mobilisés jusqu'à la proclamation des résultats. Nous prenons des dispositions.

Vous parlez de dispositions. Cela veut dire quoi ?

D'abord la mobilisation. Nous allons informer la population pour que tout le monde reste vigilant. Nous allons rester vigilants. Nous pensons que toute fraude doit purement être annulée. Et ceux qui ont envie de frauder, doivent cesser de rêver parce que Daloa risque de s'embraser.

Quel appel avez-vous à lancer à vos électeurs ?

La mobilisation. Qu'ils sortent. Notre bilan, le bilan de 8 mois de notre candidat Me Kossougro parle de lui-même par rapport à celui de notre adversaire, Samba Coulibaly qui a fait 5 ans avec un bilan négatif à tous les niveaux. Il n'a pas été capable du minimum de bonne gestion pour la commune Daloa.

Et c'est pour cette raison fondamentale que nous sommes candidats et que Me Kossougro doit pouvoir gagner cette élection du 13 octobre 2018 pour permettre un développement harmonieux et inclusif de toutes les filles et tous fils de la région.

Car, comme on ne cesse de le dire ici, Daloa, » nous sommes une grande famille ». Pour finir, je veux leur demander de rester courtois envers les autres candidats comme ils l'ont toujours été.