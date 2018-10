Egypte: Téléphonie mobile - Le premier fabricant égyptien de smartphones vise le marché congolais

En outre, il a expliqué que la société vise des ventes de quatre cents millions de livres cette année, soit un triplé pour atteindre 1,2 milliard de livres égyptiennes l'an prochain. L'objectif pour 2020 est de 2,5 milliards de livres égyptiennes, a-t-il souligné. Le fabricant de smartphones prévoit d'introduire de nouveaux téléphones l'an prochain, offrant un total de quatorze produits, alors que l'entreprise propose actuellement six produits, dont des smartphones et une tablette.

Sico, a renchéri Ahmad el-Sawaf, responsable du développement des activités internationales de l'entreprise, prévoit de tripler sa production totale de cinq cent mille unités en 2018 à 1,5 million d'unités en 2019. Sur un million et demi, neuf cent mille seraient vendus en Égypte et six cent mille à l'étranger, a-t-il précisé.

Le directeur des ventes de Sico a souligné qu'il était trop tôt pour fixer un objectif de vente pour les exportations vers les pays africains mais qu' il espérait en exporter davantage l'année prochaine pour les clients du continent que dans le golfe.« Nous entrons toujours sur le marché et parlons aux gens", a-t-il poursuivi, ajoutant:"Nous travaillons avec plusieurs opérateurs et espérons que les téléphones seront disponibles dans leurs succursales à la fin de 2018 ou au début de 2019 ».

Sico, créée avec un capital de cent cinquante millions de livres égyptiennes (8,4 millions de dollars), vend des téléphones sous la marque Nile X. Elle a signifié qu'elle utilisait un design chinois de la technologie 3G / 4G US. Les investisseurs privés détiennent 80% de la société et les 20% restants sont détenus par le ministère égyptien de la Communication.

Le directeur des ventes de l'entreprise, Mahmoud Ali, a déclaré à "Reuters" que Sico cherche à pénétrer le marché africain dans son ensemble, d'ici fin 2018 ou au début de 2019, au moment où l'entreprise cherche à accroître ses exportations. "C'est un marché prometteur et la concurrence est bien moindre que dans le golfe", a-t-il fait savoir, soulignant la forte demande de téléphones abordables en Afrique. Il a indiqué, en outre, qu'il s'attendait principalement à vendre des smartphones d'un prix compris entre cinquante et soixante dollars américains à des clients africains hors d'Égypte.

Silicon industries corporation (Sico) exporte déjà dans le golfe et envisage de commencer à vendre des téléphones au Kenya, au Maroc, en Afrique du Sud, au Nigeria, au Mozambique, au Ghana et en République démocratique du Congo (RDC).

