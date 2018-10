Cote d'Ivoire: Patrimoine gastronomique - « Les Saveurs du Terroir », la bonne assiette ivoirienne

Il est vrai que pour les jours ordinaires comme festifs, les Ivoiriens comme les touristes visitant la Côte d'Ivoire, l'attiéké au poisson, le foutou de banane à la sauce graine, ou encore l'alloco et les kedjenous d'escargot ou de poulet, sont des mets très prisés.

Encore faut-il que pour les gourmets et gourmands, la bonne recette soit appliqué », notamment pour les plats de gibier comme l'agouti et la biche, ou encore pour des recettes telles que le tchep ou le biokosseu. Surtout quand il s'agit de nourrir de nombreuses bouches.

C'est cette prouesse culinaire que réussit depuis 2017, Mme Grâce Emmanuelle Séry qui s'active aux fourneaux du restaurant « Les Saveurs du Terroir » d'Abidjan-Cocody Angré Star 2.

Mais qui, plus est, l'enseigne qui s'est investie dans le catering, c'est-à-dire la restauration de groupes, en l'occurrence les entreprises. A son tableau de chasse : Sicogi, Orange, Bolloré, Huawei, CI Câbles, Groupe médical du Plateau, Vibe Radio...

Référencé au niveau de l'Office national de promotion de la destination ivoirienne, Côte d'Ivoire Tourisme, « Les saveurs du Terroir », fait partie des bonnes tables et belles assiettes ivoiriennes. A juste titre, c'est l'enseigne qui a ravi les palais des participants aux 8es jeux de la Francophonie, en juillet-août 2017.

A la faveur du Marché des arts du spectacle africain (désormais d'Abidjan), Masa, ce sont « Les Saveurs du Terroir » qui ont permis aux artistes et autres professionnels de la scène de se restaurer avec des décibels enchantés. Proposant à la clé, des breuvages à base de fruits locaux et de saison, de quoi rafraîchir les plus assoifés.

Misant sa valeur ajoutée sur l'hygiène et une présentation très design, Mme Séry met aussi un point d'honneur à représenter la gastronomie ivoirienne sur d'autres territoires.

En cela, outre les mets typiques de nos contrées, elle fait valoir son savoir-faire en matière des standards internationaux de l'art de la table et de la bouche.

Créativité, authenticité et originalité mais toujours avec un respect de l'orthodoxie culinaire, « Les Saveurs du Terroir » s'érigent, in fine et sans faire la fine bouche, comme l'ambassadeur de la gastronomie ivoirienne, intra et extra muros.